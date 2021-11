Commissario di Polizia muore di Covid a 59 anni: aveva ricevuto entrambe le dosi di vaccino

MeteoWeb

Massimo Biazzetti, 59 anni, era Commissario di Polizia a Frascati. Era ricoverato per Covid nel reparto di malati gravi del Covid Hospital di Casal Palocco ma non è riuscito a vincere la malattia nonostante il vaccino: si è spento nella notte tra 8 e 9 novembre. Biazzetti, come da protocollo, aveva ricevuto entrambe le dosi di vaccino anti-Covid nei mesi scorsi. Lascia la compagna, agente di Polizia Locale a Frascati, e due figli adolescenti.

Biazzetti era in Polizia da circa 40 anni e da circa 5 anni era arrivato al Commissariato di Polizia di Frascati. Chi lo conosceva, racconta di un uomo sorridente, disponibile e dedito al lavoro e alla famiglia. “È con profondo dolore che abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Massimo Biazzetti, Commissario della Polizia di Stato in forza al Commissariato di Frascati, serio e preparato, uomo buono e disponibile. Tutta l’Amministrazione comunale di Frascati si stringe attorno alla famiglia, in particolare a Sandra Ardito, sua compagna e nostro agente di Polizia Locale”, dice il sindaco Francesca Sbardella.

Il segretario del Pd del Lazio Bruno Astorre ne tratteggia le doti umane: “era serio e preparato, sempre sorridente, gentile e disponibile. Mando un forte abbraccio e le mie più sentite condoglianze alla famiglia”.