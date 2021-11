COP26 di Glasgow: oggi giornata dedicata a genere e scienza

MeteoWeb

Oggi alla COP26 di Glasgow la giornata darà dedicata alle donne, alla scienza e all’innovazione.

Al centro delle discussioni odierne le donne e le ragazze, specialmente quelle ai margini della società, tra i soggetti più colpiti dalla crisi climatica, e il ruolo della scienza e della ricerca nel contesto climatico. Ministri, rappresentanti della società civile, imprenditori e attivisti discuteranno di come combattere le discriminazioni di genere anche nella lotta climatica.

Nelle sessioni dedicate a scienza e innovazione, si parlerà di ciò che la ricerca può fare per velocizzare la decarbonizzazione e in genere la transizione ecologica.

Oggi verrà lanciata la Adaptation Research Alliance, per studiare soluzioni per l’adattamento al cambiamento climatico.

Prosegue inoltre il lavoro dei ministri dell’Ambiente e dell’Energia dei vari stati per arrivare a risultati sui dossier ancora aperti della conferenza: trasparenza nella comunicazione dei risultati di decarbonizzazione, creazione di un mercato globale del carbonio e regole comuni per l’applicazione dell’Accordo.