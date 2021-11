Coronavirus, oggi in Italia 60 morti e 7.891 nuovi casi: non erano così tanti dal 13 maggio, sei mesi fa. Il bollettino

La situazione dei ricoveri, seppur in generale peggioramento, rimane sotto controllo. Soltanto in tre Regioni/Province autonome è stata superata una delle due soglie di rischio che prevedono l’introduzione della “zona gialla”: nelle Marche e in Friuli Venezia Giulia abbiamo un’occupazione dei posti letto delle terapie intensive che supera il 10%, ma nei reparti siamo ancora abbondantemente al di sotto della soglia del 15% quindi la “zona bianca” è blindata ancora a lungo. Nella Provincia autonoma di Bolzano, invece, è superata la soglia del 15% dei posti letto in reparto, ma siamo ancora molto al di sotto di quella del 10% delle terapie intensive. Tutt’Italia, quindi, rimane in zona bianca.