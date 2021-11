Coronavirus, il bollettino di oggi: 44 morti e 5.144 nuovi casi, +178 ricoveri, Bolzano a rischio zona gialla

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 44 morti, 3.510 guariti e 5.144 nuovi casi su 248.825 tamponi. Oggi è risultato positivo il 2,07% dei tamponi effettuati, in aumento rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Veneto (712), Emilia Romagna (651) e Lazio (595).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.865.260 casi totali

132.819 morti

4.611.566 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 120.875 così suddivisi:

3.808 (+161) ricoverati in ospedale ( 3,15% )

( ) 475 (+17) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,39% )

( ) 116.592 (+1.467) in isolamento domiciliare ( 96,46% )

Alla luce dei dati forniti dal bollettino odierno, tutt’Italia resta in zona bianca. L’unica Regione che ha superato un indicatore è il Friuli Venezia Giulia, che ha 23 ricoverati in terapia intensiva oltre la soglia del 10% che corrisponde a 18 pazienti. Ma nei reparti ordinari friulani i ricoverati sono ancora di gran lunga inferiore alla soglia di occupazione del 15% che farebbe scattare la zona gialla: il margine è di 35 posti letto che dovrebbero riempirsi per vedere la Regione passare nella fascia di rischio gialla.

In realtà il territorio più vicino alla zona gialla non è il Friuli Venezia Giulia, bensì la Provincia autonoma di Bolzano che con 74 ricoverati in reparto e 9 in terapia intensiva è ad appena 4 ricoveri dalla soglia di zona gialla. Il margine è di 2 posti letto nei reparti ordinari e 2 posti letto in terapia intensiva: qualora questi numeri venissero raggiunti domani, Bolzano entrerebbe in zona gialla da lunedì prossimo, 22 Novembre.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: