Coronavirus, il bollettino di oggi: 74 morti e 7.698 nuovi casi, +168 ricoveri

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 74 morti, 5.220 guariti e 7.698 nuovi casi su 684.710 tamponi. Oggi è risultato positivo l’1,12% dei tamponi effettuati, in calo rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (1.409), Veneto (1.278) e Lazio (827).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.873.075 casi totali

132.893 morti

4.616.786 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 123.396 così suddivisi:

3.970 (+162) ricoverati in ospedale ( 3,22% )

( ) 481 (+6) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,39% )

( ) 118.945 (+2.353) in isolamento domiciliare ( 96,39% )

Con i dati di oggi, è ufficiale che tutte le Regioni e le province autonome d’Italia rimarranno in zona bianca almeno fino a Domenica 28 Novembre. Nonostante il continuo e costante aumento dei ricoverati in tutti i reparti, infatti, non c’è nessuna Regione che supera entrambe le soglie di occupazione dei posti letto tale da giustificare il passaggio in zona gialla. Soltanto il Friuli Venezia Giulia ha un indicatore oltre la soglia, relativo ai ricoverati in terapia intensiva che sono 25 a fronte di 180 posti letto disponibili, quindi oltre la soglia del 10%. I ricoverati in reparto, però, sono ancora di 25 unità inferiori rispetto alla soglia di 193 che farebbe scattare la zona gialla. Migliora rispetto a ieri la situazione nella provincia autonoma di Bolzano, che resta vicina ad entrambe le soglie (6 posti letto nei reparti ordinari, 2 in terapia intensiva) ma salva comunque la “zona bianca” per un’altra settimana. La Cabina di regia del Ministero della Salute analizza i dati per le fasce di rischio ogni martedì, e per eventuali sforamenti si entra in zone con maggiori limitazioni il lunedì successivo. Anche questa settimana, quindi, non ci sarà alcun cambio di colore anche se nei prossimi giorni i posti letto occupati dovessero ulteriormente aumentare. La nuova analisi è rinviata a martedì prossimo (23 novembre) quando, eventuali passaggi in zona gialla, verranno recepiti in base ai dati di occupazione dei posti letto per poi essere ufficializzati a partire dal lunedì successivo, quindi il 28 novembre.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: