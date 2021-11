Coronavirus, oggi 48 morti e 10.544 nuovi casi: i ricoveri aumentano al Nord, diminuiscono al Sud. Friuli Venezia Giulia e Alto Adige verso la “zona gialla” dal 29 novembre

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 48 morti, 5.889 guariti e 10.544 nuovi casi su 534.690 tamponi. Oggi è risultato positivo l’1,97% dei tamponi effettuati, in lieve aumento rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (1.735), Veneto (1.283) e Lazio (1.229).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.904.441 casi totali

133.082 morti

4.634.229 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 137.130 così suddivisi:

4.145 (+57) ricoverati in ospedale ( 3,02% )

( ) 512 (+9) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,37% )

( ) 132.473 (+4.551) in isolamento domiciliare ( 96,6% )

Il numero dei ricoverati continua ad aumentare sensibilmente nelle Regioni del Nord e nel Lazio; diminuisce invece nelle altre Regioni del Centro e in tutte le Regioni del Sud. La nuova ondata di contagi sta interessando l’Italia settentrionale e oggi, per la prima volta, il Friuli Venezia Giulia supera i limiti della “zona gialla”. Sempre più vicino alla “zona gialla” anche l’Alto Adige (provincia autonoma di Bolzano): se martedì prossimo, il 23 novembre, entrambi i parametri di occupazione dei posti letto saranno oltre la norma, questi territori saranno i primi a passare in “zona gialla” a partire da lunedì 29 novembre. Per tutte le altre Regioni rimane un ampio margine per difendere la zona bianca ancora a lungo.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: