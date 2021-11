Coronavirus, oggi in Italia 11.555 nuovi casi: non erano così tanti dal 6 maggio. Friuli Venezia Giulia in zona gialla dal 29 novembre: il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 49 morti, 5.220 guariti e 11.555 nuovi casi su 574.812 tamponi. I nuovi positivi non erano così tanti dal 6 maggio (11.807). Oggi è risultato positivo il 2% dei tamponi effettuati, in lieve aumento rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (1.930), Veneto (1.928) e Lazio (1.079).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.915.981 casi totali

133.131 morti

4.639.449 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 143.401 così suddivisi:

4.250 (+105) ricoverati in ospedale ( 2,96% )

( ) 512 (=) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,36% )

( ) 138.639 (+6.166) in isolamento domiciliare ( 96,7% )

La situazione epidemiologica sta peggiorando al Nord, mentre rimane sotto controllo al Sud. Tutti gli indicatori epidemiologici del Friuli Venezia Giulia sono peggiorati al punto che lunedì 29 novembre sarà la prima Regione ad entrare in zona gialla. A rischio anche l’Alto Adige: se anche i ricoverati della terapia intensiva di Bolzano entro martedì supereranno il limite indicato in tabella, sempre dal 29 novembre saranno due i territori italiani in giallo:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: