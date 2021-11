Coronavirus, oggi 83 morti e 10.047 nuovi casi: Friuli Venezia Giulia unica Regione a passare in zona gialla da Lunedì prossimo. Il bollettino con tutti i DATI

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 83 morti, 6.965 guariti e 10.047 nuovi casi su 689.280 tamponi. Oggi è risultato positivo l’1,46% dei tamponi effettuati, in calo rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (1.668), Veneto (1.632) e Lazio (1.456).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.942.135 casi totali

133.330 morti

4.654.295 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 154.510 così suddivisi:

4.597 (+90) ricoverati in ospedale ( 2,98% )

( ) 560 (+11) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,36% )

( ) 149.353 (+2.895) in isolamento domiciliare ( 96,66% )

Alla luce dei dati dei ricoveri, l’unica Regione che Lunedì prossimo, il 29 Novembre, passerà in zona gialla sarà il Friuli Venezia Giulia. Tutte le altre Regioni e province autonome restano in zona bianca, compreso l’Alto Adige che si salva per un soffio con 2 ricoveri in meno della soglia in terapia intensiva. I ricoverati stanno aumentando in tutte le Regioni del Nord e nel Lazio, ma c’è ancora un ampio margine per rimanere in zona bianca, mentre al Sud la situazione è molto più contenuta. Il meridione è ai margini della nuova ondata epidemiologica che sta colpendo in modo particolarmente virulento l’area settentrionale dell’Italia.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: