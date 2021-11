Coronavirus, oggi in Italia 51 morti e 13.686 nuovi casi: aumentano i ricoveri, ma solo nelle Regioni del Nord. Anche Alto Adige e Valle d’Aosta verso la “zona gialla” a dicembre, il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 51 morti, 7.610 guariti e 13.686 nuovi casi su 557.180 tamponi. Oggi è risultato positivo il 2,46% dei tamponi effettuati, in lieve aumento rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (2.209), Veneto (2.036) e Lazio (1.566).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.982.022 casi totali

133.537 morti

4.675.867 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 172.618 così suddivisi:

4.748 (+59) ricoverati in ospedale ( 2,75% )

( ) 606 (+18) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,35% )

( ) 167.264 (+5.943) in isolamento domiciliare ( 96,9% )

I ricoveri stanno aumentando esclusivamente nelle Regioni del Nord e nel Lazio. Dopo il Friuli Venezia Giulia, che passerà ufficialmente in zona gialla da Lunedì 29 Novembre, una settimana dopo e quindi a partire da Lunedì 6 Dicembre rischiano di entrare in zona gialla anche Valle d’Aosta e Alto Adige (cioè la Provincia autonoma di Bolzano). Esattamente come un anno fa, la pandemia colpisce le Regioni più settentrionali d’Italia al confine con gli altri Paesi europei.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: