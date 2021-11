Coronavirus, oggi in Italia 47 morti e 12.932 nuovi casi: superati i 5 milioni di contagiati accertati da inizio pandemia, il 97,5% sono guariti

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 47 morti, 5.383 guariti e 12.932 nuovi casi su 512.592 tamponi. Oggi è risultato positivo il 2,52% dei tamponi effettuati, in lieve aumento rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (2.493), Veneto (2.082) ed Emilia-Romagna (1.344).

Oggi l’Italia supera i 5 milioni di casi accertati nel Paese dall’inizio della pandemia. Un dato certamente sottostimato rispetto alla reale diffusione del virus, ma legato ai tamponi effettuati. Di questi 5 milioni, il 97,5% sono guariti.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

5.007.818 casi totali

133.674 morti

4.687.701 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 186.443 così suddivisi:

4.964 (+138) ricoverati in ospedale ( 2,52% )

( ) 638 (+14) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,34% )

( ) 180.841 (+7.345) in isolamento domiciliare ( 97% )

Continuano ad aumentare i ricoverati in tutte le Regioni del Centro/Nord, mentre la situazione rimane sotto controllo al Sud. Oltre al Friuli Venezia Giulia e all’Alto Adige (provincia autonoma di Bolzano), si avvicina alla zona gialla la Valle d’Aosta e superano la fascia della zona gialla delle terapie intensive anche Marche e Umbria (con il Lazio che la sfiora, è ad appena 1 ricovero dalla soglia). Ma per il momento in tutte le Regioni del centro rimane un margine molto ampio per rimanere in zona bianca grazie al numero di ricoveri nei reparti ordinari, ancora sensibilmente inferiore rispetto alla soglia del 15% di occupazione.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: