Covid, oggi in Italia 89 morti e 12.764 nuovi casi: continuano ad aumentare i ricoveri, molte Regioni verso la “zona gialla”. Il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 89 morti, 8.041 guariti e 12.764 nuovi casi su 719.972 tamponi. Oggi è risultato positivo l’1,77% dei tamponi effettuati, in calo rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Veneto (2.362), Lombardia (2.223) e Lazio (1.253).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

5.028.547 casi totali

133.828 morti

4.700.449 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 194.270 così suddivisi:

5.227 (+92) ricoverati in ospedale ( 2,69% )

( ) 683 (+14) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,35% )

( ) 188.360 (+4.521) in isolamento domiciliare ( 96,96% )

Come possiamo vedere dalla tabella di seguito, molte Regioni si avvicinano alla “zona gialla” che da ieri è scattata in Friuli Venezia Giulia e da lunedì 6 dicembre scatterà in Alto Adige. Ma da lunedì 13 dicembre, se questo trend continuerà, diventerà realtà anche su molti altri territori:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: