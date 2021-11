Covid, al Policlinico di Messina muore 57enne vaccinata: il bollettino dell’Asp

MeteoWeb

In relazione ai ricoveri Covid, il bollettino di oggi dell’Asp di Messina (dati per tutta la provincia) riporta un decesso, al Policlinico: si tratta di donna di Messina, 57 anni (deceduta il 20/11), vaccinata. La donna è morta in ospedale dove si trovava ricoverata da tempo.

In dettaglio il bollettino segnala 38 ricoverati al Policlinico (di cui 11 in Rianimazione), 23 al Papardo (di cui 2 in Rianimazione), 12 all’Ospedale di Barcellona Pozzo Gotto, e 6 presso l’Irccs Piemonte, per un totale di 79 ricoverati.

Per quanto riguarda il dato regionale, la situazione in Sicilia è da considerarsi sotto controllo. L’isola, che è rimasta oltre un mese in zona gialla a Settembre, al momento non rischia alcuna restrizione in quanto non vi è una situazione epidemiologica paragonabile a quella di due mesi fa.

L’ufficio Statistica del Comune di Palermo ha diffuso i dati relativi all’andamento della pandemia da Covid-19 in Sicilia, aggiornati a ieri domenica 21 novembre 2021.

Nella settimana appena conclusa – si spiega in una nota – si è registrata una sostanziale stabilità nel numero dei nuovi positivi e anche nella situazione ospedaliera (con un aumento dei ricoveri ordinari ma una diminuzione nei ricoveri in terapia intensiva).

In particolare: