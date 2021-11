Covid: corte federale blocca l’obbligo vaccinale nelle aziende deciso da Biden

MeteoWeb

L’amministrazione del presidente Joe Biden aveva stabilito l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per le aziende con più di 100 dipendenti. Ricorsi erano stati presentati da diversi stati, fra cui Texas, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sud e Utah e ora una corte federale in Louisiana lo ha sospeso. La quinta corte circolare d’appello di New Orleans ha sospeso l’obbligo vaccinale, citando “gravi questioni costituzionali”. Secondo i ricorrenti, l’amministrazione Biden non ha l’autorità di imporre la misura.

Il decreto d’emergenza varato giovedì prevede che nelle aziende private con oltre 100 dipendenti, tutto il personale debba essere pienamente vaccinato entro il 4 gennaio. Chi non sarà immunizzato dovrà indossare la mascherina a lavoro e sottoporsi a frequenti test del Covid-19.