Covid, è UFFICIALE: da lunedì 6 dicembre anche l’Alto Adige entra in “zona gialla”

E’ ufficiale: l’Alto Adige da lunedì 6 dicembre sarà zona gialla. A confermarlo è stato l’assessore alla sanità Thomas Widmann, il quale ha sottolineato che ormai tutti i parametri indicano questa variazione.

Widmann ha ricordato che Bolzano nei giorni scorsi aveva già anticipato le misure da zona gialla, come l’obbligo di mascherina all’aperto e di Ffp2 sui mezzi pubblici, e che per questo motivo “per gli altoatesini cambierà poco“. Sempre lunedì entrerà in vigore il Super Green pass.

L’Alto Adige si aggiunge quindi al Friuli Venezia Giulia, dove da ieri è obbligatorio per tutti indossare le mascherine anche all’aperto, mentre nei locali della ristorazione al chiuso si può entrare soltanto con il Super Green Pass da vaccino o guarigione ma sempre e solo con il limite dei tavoli a 4. La misura ha già provocato tante disdette per il periodo natalizio.