Covid, i soggetti vaccinati sono più a rischio infezioni con le varianti Beta, Gamma e Delta: Alfa è quella che fa meno paura

Dalla diffusione mondiale della sindrome respiratoria acuta grave dovuta al SARS-CoV-2, virus si è evoluto lentamente ma costantemente. Sebbene molte mutazioni nucleotidiche siano sinonimi, si osservano sostituzioni multiple di amminoacidi nei domini funzionali della proteina spike, alcune delle quali con probabile impatto sulla trasmissibilità, sulla gravità della malattia e sull’immunità preesistente.

La misura in cui le varianti di preoccupazione (VOC) della sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus sfondano l’immunità indotta da infezione o vaccino non è ben compresa. Una equipe di ricercatori guidati da Stijn P. Andeweg, ha analizzato 28.578 campioni di SARS-CoV-2 sequenziati da individui con stato immunitario noto ottenuti attraverso test comunitari nazionali nei Paesi Bassi da marzo ad agosto 2021. “Troviamo prove di un aumento del rischio di infezione da parte del Beta (B.1.351), Varianti Gamma (P.1) o Delta (B.1.617.2) rispetto alla variante Alpha (B.1.1.7) dopo la vaccinazione – scrivono i ricercatori -. Non sono state riscontrate chiare differenze tra i vaccini. Tuttavia, l’effetto è stato maggiore nei primi 14-59 giorni dopo la vaccinazione completa rispetto ai 60 giorni e oltre. A differenza dell’immunità indotta dal vaccino, nessun aumento del rischio di reinfezione con Beta”.

Dal 1° marzo al 31 agosto 2021, sono stati notificati alla banca dati nazionale di sorveglianza un totale di 661.658 casi positivi di SARS-CoV-2. Di questi, 38.261 casi (5,8%) erano parzialmente vaccinati, 25.933 (3,9%) erano completamente vaccinati e 10.565 (1,6%) avevano una precedente infezione nota. Dei casi (parzialmente) vaccinati, la maggior parte ha ricevuto Comirnaty (65,0%), seguita da Vaxzevria (19,3%), vaccino Janssen COVID-19 (9,8%) e Spikevax (5,9%). “Abbiamo incluso i dati di 29.305 campioni che sono stati sequenziati attraverso il programma di sorveglianza nazionale SARS-CoV-2 – spiegano gli autori -. Inoltre, sono stati sequenziati 1.516 campioni aggiuntivi per aumentare la conoscenza delle varianti presenti nelle infezioni dopo la vaccinazione e sono state incluse le reinfezioni”.

Fino a giugno 2021, il 94,4% (14.068 su 14.903) delle infezioni era causato dalla variante Alpha, con una piccola percentuale causata dalla variante Beta (1,3%) e Gamma (1,3%). La percentuale di Delta è aumentata dallo 0,9% (42 su 4874) a maggio al 98,7% (4561 su 4620) nell’agosto 2021. Questo modello è stato osservato in diversi stati immunitari ( Figura 1 ). In totale, sono state osservate 17.890 (58,0%) Alfa, 209 (0,7%) Beta, 250 (0,8%) Gamma, 11.937 (38,7%) Delta e 535 (1,7%) altre sequenze varianti.

L’analisi di regressione logistica ha mostrato che la vaccinazione completa era significativamente associata all’infezione con la variante Beta, Gamma o Delta rispetto alla variante Alpha. L’associazione per la vaccinazione parziale era meno forte e non significativa per Beta e Gamma, ma ancora significativa per Delta rispetto ad Alpha. Non è stata trovata un’associazione significativa tra l’infezione precedente e la variante Beta, Gamma o Delta rispetto all’Alpha. La variante Delta era significativamente associata ai gruppi di età più giovani, il che evidenzia l’importanza dell’adeguamento per il gruppo di età. Includendo solo i dati della sorveglianza genomica (escludendo i dati da ulteriori campionamenti di casi vaccinati e reinfettati), sono stati trovati odds ratio simili, sebbene non più significativi per Beta e Gamma a causa della minore potenza.