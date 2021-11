Covid: il paziente zero identificato nel mercato di animali di Wuhan

MeteoWeb

Il primo caso conosciuto di SARS-CoV-2 è stato quello di una venditrice che lavorava al mercato degli animali di Wuhan, ammalatasi l’11 Dicembre del 2019, e non, come si riteneva, un uomo infettatosi l’8 Dicembre: lo ha confermato Science in un articolo del virologo Michael Worobey. Secondo lo scienziato, l’analisi dei primi casi del nuovo Coronavirus in città fanno propendere verso un’origine animale del virus.

Per Worobey, la sua ricerca “fornisce forti prove a favore di un’origine della pandemia attraverso un animale vivo” da questo mercato. “Nella città di 11 milioni di persone, la metà dei primi casi sono legati a un luogo delle dimensioni di un campo di calcio,” ha dichiarato al New York Times. “Diventa molto difficile spiegare questa tendenza se l’epidemia non è iniziata in quel mercato“.