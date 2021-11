Covid, l’infettivologo Andreoni: “d’inverno aumenta la circolazione del virus, ci possiamo infettare più facilmente”

MeteoWeb

Il Prof. Massimo Andreoni, primario di malattie infettive all’ospedale PTV di Roma, è intervenuto nel programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus.

In merito alla situazione Covid in vista del Natale, Andreoni ha affermato: “In Italia i numeri sono in crescita. Probabilmente avremo qualche caso in più nei prossimi giorni, ma la situazione mi sembra abbastanza sotto controllo, soprattutto se rapportata a quella che stanno vivendo altri Paesi a noi vicini. Noi stiamo meglio di questi Paesi perché abbiamo vaccinato molto di più. La vaccinazione funziona benissimo, previene l’emergenza della malattia e anche le infezioni. Certo, dobbiamo fare grande attenzione perché d’inverno aumenta la circolazione del virus, stiamo di più in luoghi chiusi, ci possiamo infettare più facilmente. Dobbiamo sperare che ci siano più persone che si vaccinino, il vaccino è fondamentale per passare un buon Natale”.

Secondo Matteo Bassetti in alcuni casi i tamponi in farmacia vengono eseguiti male. Andreoni in merito ha dichiarato: “Non farei una generalizzazione, i tamponi fatti più o meno bene possono essere fatti in farmacia così come in ospedale. Ormai i tamponi si fanno da tutte le parti e li fanno tutti, non entrerei nel merito se sono fatti bene o male. I tamponi devono essere eseguiti in un determinato modo, penso che tutti cerchino di farlo nel miglior modo possibile, poi è il tipo di tampone, cioè test antigenico o molecolare, che può essere meno sensibile. I test antigenici sono un pochino meno sensibili e quindi meno sicuri, questo sì”.