Covid: scatta la stretta sui trasporti, ordinanza pubblicata in Gazzetta

In vigore la nuova stretta sui trasporti: le disposizioni sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

L’ordinanza adottata dai ministri della Salute e delle Infrastrutture prevede, tra le disposizioni principali, la possibilità per taxi e ncc di portare solo due passeggeri a bordo (se non sono dello stesso nucleo familiare), il controllo del green pass ai varchi elettronici nelle grandi stazioni e la possibilità di fermare i treni se a bordo ci sono persone con sintomi Covid.