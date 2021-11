MeteoWeb

“Solo chi va in isolamento fara’ didattica a distanza, la classe continua in presenza“. E’ questo, secondo quanto si apprende, il contenuto di una nota esplicativa di chiarimento a firma Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione che supera la circolare emanata ieri. Parallelamente è annunciato l’impegno della struttura commissariale ad effettuare tempestivamente test nelle classi con un caso positivo. La nota ribadisce che si mantiene la didattica in presenza.