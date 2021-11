Covid, studio in Norvegia: “minor rischio di terapia intensiva nei vaccinati ma rischio di morte in ospedale simile ai non vaccinati”

MeteoWeb

“Con la maggior parte della popolazione norvegese vaccinata contro il Covid-19, si sta verificando un crescente numero di ricoveri legati al Covid tra pazienti vaccinati. I programmi di vaccinazione in atto hanno ridotto drasticamente la pressione dei ricoveri e dei decessi legati al Covid. Tuttavia, rimane il rischio di casi breakthrough (i casi di infezione che si verificano in persone vaccinate, ndr) gravi dopo la vaccinazione, soprattutto tra i gruppi a più alto rischio di malattia grave”, si legge in uno studio norvegese, condotto su 2.361 pazienti positivi al Covid e ricoverati nel Paese tra l’1 febbraio e il 30 settembre 2021. Di questi 2.361 pazienti, il 3% era parzialmente vaccinato e l’8% era completamente vaccinato. In Norvegia, quelli di Pfizer e Moderna sono i vaccini più somministrati.

Dei pazienti inclusi nello studio, 421 (18%) è stato ricoverato in terapia intensiva. Alla fine del periodo di follow-up, 18 pazienti (0,8%) erano ancora ricoverati in ospedale. Dei 2.343 pazienti dimessi, 107 sono deceduti in ospedale (4,6%).

I risultati dello studio suggeriscono che “i pazienti Covid di 18-79 anni in Norvegia che erano stati vaccinati con un vaccino a mRNA avevano il 43% di probabilità in meno di ricovero in terapia intensiva e una permanenza in ospedale più breve rispetto ai pazienti non vaccinati”, scrivono i ricercatori. “Non abbiamo osservato una differenza statisticamente significativa nella permanenza in ospedale tra i pazienti vaccinati non ricoverati in terapia intensiva. La vaccinazione non ha ridotto le probabilità di morte in ospedale. L’eccezione erano i pazienti over 80 in un’analisi di sensibilità che includeva tutti i pazienti positivi a SARS-CoV-2, indipendentemente dalla causa principale di ricovero. Per i pazienti non vaccinati con un’altra causa principale di ricovero, il Covid potrebbe essere stato un fattore di ricovero più significativo”, si legge nello studio.

“I nostri risultati suggeriscono che, una volta ricoverati in ospedale, il rischio di morte tra i pazienti vaccinati e non vaccinati in Norvegia è simile. Tuttavia, per i sopravvissuti la traiettoria della malattia è più lieve nei pazienti vaccinati, con una ridotta necessità di cure ospedaliere e supporto d’organo. Con la copertura vaccinale in costante aumento in tutto il mondo, questi risultati hanno importanti implicazioni per la gestione dei pazienti e la pianificazione delle capacità negli ospedali. Sebbene gli studi abbiano suggerito un’elevata efficacia sostenuta dei vaccini a mRNA contro il ricovero almeno sei mesi dopo la vaccinazione, la durata della protezione dopo i programmi originali a due dosi per i vaccini a mRNA e gli effetti delle dosi di richiamo oltre i programmi originali richiedono una ricerca continua”, scrivono i ricercatori.

“I nostri risultati evidenziano che altri fattori continuano a influenzare gli esiti dei pazienti nonostante la vaccinazione, con una permanenza in ospedale più lunga e/o maggiori probabilità di ricovero in terapia intensiva o morte associate all’età avanzata, al sesso maschile e ad alcuni fattori di rischio come immunosoppressione, malattie renali, obesità, diabete e malattie cardiache”, concludono i ricercatori.