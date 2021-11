UFFICIALE il decreto “Super Green Pass”: dal 15 dicembre vaccino obbligatorio per prof. e agenti delle forze dell’ordine

MeteoWeb

Il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il decreto Covid sul ‘Super Green Pass’. Confermate in toto le indiscrezioni pubblicate nelle scorse ore. Ecco il decreto per punti come forniti da Palazzo Chigi:

la durata del Green Pass da vaccino sarà ridotta da 12 a 9 mesi ; al raggiungimento del 9° mese dopo la seconda dose, il Green Pass sarà scaduto e per rinnovarlo bisognerà ricevere la terza dose

, e , a partire dal 15 dicembre avranno nelle Regioni che passeranno in zona gialla (ufficiale da lunedì 29 novembre in Friuli Venezia Giulia) sarà obbligatorio per tutti, compresi i vaccinati, indossare la mascherina all’aperto

il Green Pass da tampone resta valido per accedere al lavoro, a qualsiasi mezzo di trasporto e nei locali della ristorazione all'aperto, in gazebo e dehors, dove potranno regolarmente continuare a recarsi anche i non vaccinati. In zona bianca con il Green Pass da tampone si potrà accedere anche in cinema, teatri, stadi, musei, discoteche e ristoranti al chiuso ma solo fino al 6 dicembre e dopo il 15 gennaio

, senza alcun passaporto, così come , in luoghi pubblici esteso l’uso del Green Pass base (quello che si può ottenere anche con il tampone) anche per alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale

da inizio dicembre (non c’è ancora una data precisa) sarà possibile sottoporre al vaccino anche i bambini tra 5 e 11 anni , ma per gli under 12 non ci sarà alcun tipo di Green Pass . L’adesione alla vaccinazione sarà libera , senza alcun obbligo né ricatto legato alle limitazioni delle libertà personali come invece accade per gli over 12 (adolescenti compresi)

: entro 3 giorni dall’entrata in vigore del dl, i Prefetti sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza, entro 5 giorni adottano il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente. Il decreto non cambia il regime di adozione delle mascherine. in zona rossa le restrizioni rimangono in vigore per tutti, con le chiusure di tutte le attività e ogni divieto anche per i vaccinati e i guariti.

Ecco il link con il testo del decreto approvato oggi: DL Super Green Pass.