Eruzione alle Canarie, la lava ha inghiottito la spiaggia di Los Guirres: già sepolto un bar, minacciato un hotel [FOTO e VIDEO]

Il vulcano Cumbre Vieja, che è entrato in eruzione lo scorso 19 Settembre, ha ormai inghiottito la spiaggia di Los Guirres, sull’isola di La Palma.

Francisco Prieto, portavoce del Piano di Emergenza Vulcanica delle Isole Canarie (Pevolca), ha spiegato a El Mundo che la lava ha coperto un chiringuito sulla spiaggia e ora sta minacciando un hotel.

La colata lavica, entrata in contatto col mare, sta crescendo soprattutto in larghezza, e ha creato un nuovo delta lavico.

Il contatto tra la lava e l’acqua dell’oceano provoca l’emissione di gas come l’acido cloridrico. La zona è comunque evacuata da settimane.

Nelle ultime ore è stata registrata una ripresa dell’attività sismica ad alta profondità connessa al vulcano, dopo un precedente periodo di tregua: nella notte è stata rilevata scossa magnitudo 5 a 36 km di profondità, secondo l’Instituto Geográfico Nacional.