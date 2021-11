Potente esplosione in un impianto per la produzione di parti di missili a Belgrado: morti e feriti – VIDEO

MeteoWeb

Una potente esplosione è avvenuta in un impianto per la produzione di carburante e parti per missili a Belgrado, in Serbia. L’esplosione principale è stata seguita da diverse esplosioni minori. L’incidente ha provocato almeno 2 morti e 15 feriti.

Probabilmente l’esplosione è avvenuta nell’impianto Edepro nella località di Lestane, sobborgo di Belgrado. Erano in servizio circa 100 dipendenti quando è avvenuto l’incidente. Una grande nube di fumo si è alzata nel cielo, come dimostrano i video in fondo all’articolo, e alcune auto hanno preso fuoco nel parcheggio dell’impianto. Il Ministero dell’Interno serbo ha annunciato l’invio di 11 autopompe sul luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenute anche sette squadre di emergenza.

Nel novembre 2008 è avvenuta un’esplosione nella stessa fabbrica, ferendo tre persone, una gravemente.