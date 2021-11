Forte vento di scirocco tra Campania e Sicilia: disagi nel Golfo di Napoli, diversi alberi caduti a Palermo

MeteoWeb

Il forte vento di scirocco sta mettendo a dura prova i collegamenti marittimi dalla Campania fino alla Sicilia.

Le raffiche con punte di 36 nodi di velocità e il mare con onde fino a due metri di altezza stanno creando disagi nel Golfo di Napoli, provocando interruzioni nei collegamenti per Ischia e Procida. Attualmente sono sospese tutte le corse di aliscafi e navi in partenza dai moli di Beverello e Porta di Massa dello scalo di Napoli e le due isole restano quindi collegate solo da alcune navi in partenza da e per il porto di Pozzuoli. I venti sudorientali raggiungeranno il loro picco per il primo pomeriggio di oggi, rendendo di conseguenza difficile la ripresa di collegamenti regolari per le due isole.

Il vento di scirocco soffia anche su Palermo: i vigili del fuoco stanno intervenendo per diversi alberi caduti in strada, in via Enrico Serretta, via Libertà, via Isonzo e via Manin. Decine le chiamate alla sala operativa dei pompieri per cornicioni crollati. Il vento ha anche complicato l’attracco della nave Tirrenia, partita ieri sera da Napoli: dopo il primo tentativo, è dovuta tornare in mare aperto. Successivamente un rimorchiatore ha consentito di condurre la nave in banchina.

