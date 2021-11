Il ruolo degli impatti climatici indotti dai vulcani nel crollo delle dinastie cinesi: così le eruzioni possono influenzare le società

MeteoWeb

“I crolli di stati o società sono spesso descritti come caratterizzati da rapide riduzioni della complessità socioeconomica, perdita o sfollamento della popolazione e/o discontinuità politica, con il clima che si ritiene contribuisca, principalmente interrompendo la base agroecologica di una società”, si legge in uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, in cui è stata utilizzata “una ricostruzione multi-ice-core all’avanguardia del vulcanismo esplosivo, che rappresenta il fattore esterno globale dominante di gravi cambiamenti climatici a breve termine, per rivelare un’associazione sistematica tra eruzioni e collasso dinastico in due millenni di storia cinese”. In seguito, i ricercatori hanno utilizzato “una ricostruzione di 1.062 anni della guerra cinese come proxy per lo stress politico e socioeconomico per rivelare il ruolo dinamico degli shock climatici vulcanici nel collasso”.

Lo studio ha rivelato che “shock più piccoli possono agire come la causa ultima del collasso in momenti di alto stress preesistente, mentre shock più grandi possono agire con maggiore indipendenza come cause primarie senza un sostanziale stress preesistente osservato”. Secondo lo studio, inoltre, “la guerra post-collasso tende a diminuire rapidamente, in modo tale che il collasso stesso possa agire come un adattamento evoluto legato all’influente concetto di “mandato celeste” in cui le successive dinastie potevano rivendicare la legittimità come detentori di mandati divinamente sanciti, facilitando un più rapido ripristino dell’ordine sociale”.

“Le eruzioni vulcaniche sono uno dei fattori più importanti della variabilità climatica a breve termine improvvisa e pronunciata. Oltre al pronunciato raffreddamento estivo dovuto alla dispersione di aerosol della radiazione solare in entrata, gli aerosol vulcanici possono ridurre l’evaporazione sui corpi idrici e influenzare la migrazione stagionale della zona di convergenza intertropicale, favorendo l’indebolimento dei monsoni estivi. Le grandi eruzioni possono quindi introdurre un doppio rischio di marcato freddo e siccità durante la stagione di crescita agricola. Gli impatti risultanti possono essere aggravati dalla morte del bestiame, dal degrado accelerato del suolo e da ulteriori danni alle colture dovuti alla sopravvivenza dei parassiti agricoli durante gli inverni miti a livello regionale, che potrebbero essere un’ulteriore conseguenza dinamica del vulcanismo tropicale in particolare. Poiché l’agronomia sofisticata era fondamentale per sostenere le successive dinastie cinesi popolose, i bruschi cambiamenti climatici e le condizioni meteorologiche estreme avevano quindi il potenziale per sconvolgere profondamente il loro funzionamento politico, economico e demografico, fornendo molteplici percorsi attraverso i quali gli shock climatici indotti dai vulcani potrebbero promuovere o contribuire al collasso”, si legge nello studio.

“Le nostre analisi rivelano che il vulcanismo esplosivo ha contribuito sistematicamente al collasso dinastico cinese durante i primi due millenni dell’era volgare, giocando un ruolo dinamico lungo uno spettro dalla causalità ultima a quella prossima, come influenzato dalla potenziale grandezza della perturbazione climatica vulcanica relativa a stress preesistente, per il quale utilizziamo la guerra come un ampio proxy. Ciò evidenzia l’inadeguatezza delle spiegazioni monocausali o ambientalmente deterministiche del collasso, ma anche delle spiegazioni storiche tradizionali che escludono l’azione ambientale. Lo shock climatico indotto dai vulcani dovrebbe ora occupare un posto di rilievo nella costellazione di fattori a cui frequentemente viene assegnato un ruolo in questi eventi”, scrivono gli autori.

“Questo ruolo sarà stato reso possibile dalle vulnerabilità prevalenti, non ultime dalla sensibilità agricola agli shock climatici pluriennali indotti dai vulcani che hanno ripetutamente avuto un impatto sulla sicurezza alimentare in misura evidentemente difficile da mitigare completamente o continuamente con le misure disponibili (ad esempio, riserve statali di grano e trasporti a lunga distanza, controllo dei prezzi, sgravi fiscali). È logico postulare ulteriormente che gli impatti di più fattori di stress esistenti agiranno in modo sinergico, ma il grado in cui gli impatti di diversi fattori di stress possono aggravarsi (linearmente o meno) sarà mediato dalle vulnerabilità prevalenti e rimane una questione aperta. I fattori di stress possono anche essere interdipendenti e sinergici nella loro incidenza e grandezza. Inoltre, sebbene i loro impatti possano ancora aggravarsi, l’esistenza e l’entità di alcuni fattori di stress possono operare in modo antagonistico, ad esempio con il freddo intenso che riduce direttamente i raccolti ma anche potenzialmente deprimendo le popolazioni di parassiti agricoli, beneficiando indirettamente i raccolti. Un ulteriore esame dell’interattività e degli effetti netti di più fattori di stress è quindi giustificato e può prendere in considerazione migrazioni di massa, malattie epidemiche/epizootiche, epidemie di parassiti (batterici, fungini, insetti, roditori), il carico e flessibilità dei regimi fiscali, l’intensità (ad esempio, numero di vittime, dimensioni dell’esercito) della guerra e altre forme di conflitto come disordini sociali”.

“Gli shock climatici vulcanici si sono verificati anche nel contesto di cambiamenti sociali e ambientali a lungo termine che potrebbero aver migliorato, peggiorato o introdotto nuove vulnerabilità. Tra questi vi sono il cambiamento demografico, la stabilità fiscale dinastica, l’efficienza istituzionale, le controversie e le discontinuità di successione, gli incontri con poteri, tecnologie e idee esterne (ad esempio occidentali), nuovi ambienti patologici, degrado del suolo, deforestazione e tendenze climatiche su scala da multidecennale a centenaria. Questi includono la Piccola Era glaciale tardoantica (o relativo periodo freddo del Medioevo), l’anomalia climatica medievale (o Periodo Caldo medievale) e la Piccola Era glaciale, di rilevanza variabile nella regione di studio più ampia. Potremmo quindi ipotizzare che la siccità o il freddo indotti dai vulcani saranno più efficaci nei periodi di maggiore pressione demografica, o quando le dinastie sono già sotto pressione da tendenze a lungo termine verso l’aridità o il freddo, anche se questo dipenderà ancora dalle capacità di adattamento e dalle misure mitigative disponibili”, continua lo studio.

“Al di là degli adattamenti materiali ci sono quelli contingenti ai sistemi di credenze prevalenti, un esempio lampante del quale è il concetto cinese del mandato celeste, introdotto più chiaramente durante la dinastia Zhou (1046-256 a.C.). Sebbene evolvesse nell’espressione e variasse nel significato nel tempo, questo sosteneva costantemente che i governanti che abusassero del loro potere o altrimenti deludessero il loro popolo avrebbero avuto la revoca della loro sanzione divina. Il concetto stesso potrebbe aver plausibilmente promosso una certa instabilità fornendo giustificazione per pretendenti rivali, popolazioni ribelli, generali, governatori e vicini espansionisti, che potrebbero affermare che le dinastie in carica avevano perso il loro mandato, specialmente se supportate dal presunto o effettivo verificarsi di “infausti ” fenomeni naturali come comete, eclissi e rari allineamenti planetari, ritenuti espressione del disappunto divino. Tali affermazioni avrebbero logicamente un peso maggiore (e una maggiore probabilità di contribuire con successo al rovesciamento di una dinastia) se coincidenti con un vero e sostanziale stress materiale e risentimento. In tali casi, il concetto offriva una struttura potenzialmente efficiente (e una logica ampiamente nota) per sostituire le dinastie con scarse prestazioni, forse in particolare quando il vulcanismo esplosivo contribuiva allo stress prevalente. Non solo le eruzioni potrebbero promuovere lo stress materiale attraverso condizioni meteorologiche estreme (a loro volta ritenute potenzialmente inquietanti in virtù della loro gravità), ma potrebbero anche fornire contemporaneamente spettacolari presagi lunari e solari (ad esempio, eclissi lunari totali “oscure”, un disco solare oscurato o scolorito, e/o corone colorate o che circondano il disco lunare e solare). Promuovendo un senso di continuità tra le dinastie e un’accettazione più pronta (se non completa) di nuove dinastie che (in virtù della presa del potere con successo) hanno dimostrato il loro possesso del mandato, il concetto potrebbe aver infine promosso la stabilità post-collasso. La rapidità osservata con cui i livelli di guerra scendono (in media) dopo il collasso lo suggerisce certamente. In effetti, piuttosto che significare un fallimento da parte della società, il “collasso” in questo contesto potrebbe essere visto più accuratamente come un adattamento a stress ambientali, politici e di altro tipo, qui facilitati da una concezione culturale (socioecologica) profondamente radicata della natura del governo, della legittimità dinastica e del cambiamento”, si legge nello studio.

“I nostri risultati sottolineano la necessità di prepararsi per future eruzioni, in particolare nelle regioni in cui le popolazioni sono economicamente vulnerabili (forse paragonabili alla tarda dinastia Ming e Tang in Cina) e/o hanno una storia di cattiva gestione delle risorse (come in Siria prima della potenziale siccità parziale innescata dalla rivolta del 2011), compromettendo le capacità di adattamento e limitando le opzioni di mitigazione disponibili. Le eruzioni durante il XX e il XXI secolo sono state più piccole di molte sperimentate dalla Cina negli ultimi due millenni. Anche così, il carico stratosferico asimmetrico di aerosol vulcanici da eruzioni relativamente moderate potrebbe aver contribuito alla siccità del Sahel degli anni ’70 e ’90, contribuendo in questa regione economicamente emarginata a circa 250.000 morti e alla creazione di 10 milioni di rifugiati. Perturbando il monsone globale in un contesto di modificazione climatica umana involontaria (o intenzionale, tramite la geoingegneria), è probabile che future grandi eruzioni influiscano profondamente sull’agricoltura in alcune delle regioni più popolose e al contempo più emarginate della Terra”, concludono i ricercatori.