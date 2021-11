Stazione Spaziale: dopo oltre 6 mesi in orbita, i 4 astronauti Crew-2 rientreranno sulla Terra lunedì

MeteoWeb

Dopo ritardi, intoppi e condizioni meteo sfavorevoli, sembra ormai quasi certo il rientro sulla Terra dell’equipaggio Crew-2 sulla Stazione Spaziale: i 4 astronauti dovrebbero tornare lunedì 8 Novembre, dopo aver trascorso oltre 6 mesi in orbita.

Shane Kimbrough e Megan McArthur della NASA, Thomas Pesquet dell’ESA e Akihiko Hoshide di JAXA torneranno sulla Terra prima dell’arrivo dell’equipaggio Crew-3, la cui partenza è stata più volte ritardata a causa delle condizioni meteo.

La capsula Crew Dragon dovrebbe sganciarsi dalla ISS alle 18:05 GMT di domenica: dopo un viaggio di diverse ore, lo splashdown avverrà al largo della Florida. L’ammaraggio è previsto nella mattinata di lunedì ora locale.

L’equipaggio Crew-3, che sostituirà quello Crew-2, decollerà a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9 dal Kennedy Space Center in Florida, dove gli astronauti sono in quarantena da giorni.

Le due missioni sono svolte dalla NASA in collaborazione con SpaceX, il progetto di Elon Musk.