I vaccini mRna contro il COVID aumentano drasticamente i marker infiammatori endoteliali e il rischio di sindrome coronarica acuta. Lo studio

Il tessuto endoteliale è un tipo particolare di tessuto epiteliale pavimentoso non stratificato di derivazione mesenchimale che costituisce il monostrato cellulare che riveste la superficie interna dei vasi sanguigni, dei vasi linfatici e del cuore. Un’equipe di ricercatori ha utilizzato il PLUS Cardiac Test, una misurazione clinicamente convalidata di più biomarcatori proteici che genera un punteggio che prevede il rischio a 5 anni (probabilità percentuale) di una nuova sindrome coronarica acuta (SCA). Il punteggio si basa sui cambiamenti rispetto alla norma di più biomarcatori proteici tra cui una citochina proinfiammatoria, Fas solubile, un induttore di apoptosi e il fattore di crescita degli epatociti (HGF) che funge da marker per la chemiotassi delle cellule T nell’epitelio e tessuto cardiaco, tra gli altri marcatori.

L’elevazione al di sopra della norma aumenta il punteggio PULS, mentre la diminuzione al di sotto della norma riduce il punteggio PULS. Il punteggio è stato misurato ogni 3-6 mesi nella popolazione di pazienti per 8 anni. Recentemente, con l’avvento dei vaccini mRNA COVID-19 di Moderna e Pfizer, nella maggior parte dei pazienti sono emersi cambiamenti drammatici nel punteggio PULS.

Il rapporto ha raggiunto risultati molto significativi. Un totale di 566 punti, di età compresa tra 28 e 97 anni, rapporto M:F 1:1 osservato in uno studio di cardiologia preventiva, ha eseguito un nuovo test PULS da 2 a 10 settimane dopo il 2° colpo COVID ed è stato confrontato con il precedente punteggio PULS estratto 3 a 5 mesi prima dello scatto. I ricercatori hanno concluso che i vaccini mRNA aumentano notevolmente l’infiammazione sull’endotelio e l’infiltrazione di cellule T del muscolo cardiaco e possono spiegare le osservazioni di aumento della trombosi, cardiomiopatia e altri eventi vascolari successivi alla vaccinazione.