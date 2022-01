Nessuna prova che i vaccini mRNA contro il Covid aumentino drasticamente il rischio di infarto: l’abstract che diceva il contrario era sbagliato

MeteoWeb

Non è noto che i vaccini COVID-19 somministrati negli Stati Uniti aumentino il rischio di infarto, come precedentemente sembrava affermare uno studio. Ma c’è stata un’errata comunicazione attraverso un abstract dell’American Heart Association, apportato come prova che il vaccino uccide. L’editore della rivista ha successivamente rilasciato una “espressione di preoccupazione” per l’abstract, e lo ha smentito “fino a quando non sarà possibile pubblicare una correzione adeguata“.

La vicenda e lo studio

Negli Stati Uniti sono state somministrate centinaia di milioni di dosi di vaccini COVID-19. Nessuno dei vaccini autorizzati o approvato per l’uso negli Stati Uniti è noto per aumentare il rischio di infarto in nessuna popolazione.

Sono stati segnalati rari casi di infiammazione cardiaca , principalmente in giovani uomini, dopo aver ricevuto i vaccini Pfizer/BioNTech e Moderna mRNA COVID-19. Ma gli studi hanno dimostrato che il rischio è molto basso e la maggior parte delle persone guarisce rapidamente. Il Centers for Disease Control and Prevention afferma che i benefici del vaccino superano i potenziali rischi di infiammazione cardiaca.

Il COVID-19, invece, è noto per essere in grado di causare danni al cuore. Alcune ricerche suggeriscono anche che la malattia aumenta il rischio di infarto e altri eventi cardiovascolari correlati.

Uno studio pubblicato su Lancet, ad esempio, che includeva quasi 90.000 pazienti COVID-19 in Svezia e li confrontava con pazienti simili che non avevano la malattia, ha scoperto che avere il COVID-19 era associato a più del triplo del rischio di avere un primo attacco di cuore nelle prime due settimane dopo essersi ammalato. Lo studio ha anche identificato il COVID-19 come un possibile fattore di rischio per l’ictus ischemico.

Tuttavia, diversi post online e sui social media affermano che i vaccini mRNA COVID-19 “aumentano drasticamente” il rischio di infarto, sulla base di un abstract pubblicato sulla rivista Circulation dell’American Heart Association l’8 novembre. L’abstract, che per natura è un breve riassunto e in questo caso rappresentava una ricerca preliminare che non è sottoposta a revisione paritaria, conclude che “l’mRNA vacs aumenta notevolmente l’infiammazione sull’endotelio e l’infiltrazione di cellule T del muscolo cardiaco e può spiegare le osservazioni di un aumento trombosi, cardiomiopatia e altri eventi vascolari dopo la vaccinazione”. L’abstract non fa parte di un documento scientifico completo ed è stato presentato come poster al programma online Scientific Sessions dell’AHA il 13 novembre. Nessuno dei vaccini mRNA COVID-19 è stato collegato alla trombosi.

Dopo la sua pubblicazione, l’AHA è stata informata di “potenziali errori” nell’abstract e il 24 novembre la rivista ha pubblicato una “espressione di preoccupazione” affermando che “potrebbe non essere affidabile“. “In particolare, ci sono diversi errori tipografici, non ci sono dati in astratto sull’infiltrazione dei linfociti T miocardici, non sono fornite analisi statistiche per la significatività e l’autore non è chiaro che siano stati utilizzati solo dati aneddotici“, precisa l’AHA nella nota. Le analisi statistiche vengono utilizzate dagli scienziati per valutare la probabilità che un particolare risultato sia dovuto al caso o meno. In altre parole, l’abstract non offriva alcun modo per dire se i presunti cambiamenti dopo la vaccinazione fossero in realtà così diversi da non essere solo un colpo di fortuna.

L’autore dell’abstract, il dottor Steven R. Gundry, ha utilizzato un test cardiaco per calcolare il rischio di infarto, ma il co-sviluppatore del test ha riferito a FactCheck.org che i risultati del test sono stati interpretati erroneamente. Gundry è un ex cardiochirurgo che ha attirato l’attenzione dei media critici per la creazione e la promozione di una dieta controversa basata su una sorta di proteina che si trova nella maggior parte delle piante, la quale può causare aumento di peso, infiammazione e una serie di altri problemi di salute. La sua dieta priva di lectine è stata criticata per la sua mancanza di prove scientifiche e anche la sua associazione con la società Goop di Gwyneth Paltrow, che è stata accusata di diffondere dubbi consigli su salute e benessere, è stata fonte di disapprovazione. Nel 2017, la sua dieta è stata etichettata come “l’ultima moda della dieta pseudoscienza“.

Suzanne Grant, un portavoce dell’AHA, ha riferito a FactCheck.org che il giornale è stato in comunicazione con Gundry e che gli ha concesso tempo fino alla sera del 3 dicembre per fornire correzioni e un abstract aggiornato. Gundry ha presentato un abstract corretto, ma non è stato finalizzato o approvato, ha affermato il portavoce.

Il 21 dicembre, AHA ha pubblicato diverse correzioni all’abstract, che dettagliamo in un aggiornamento alla fine della storia. La notizia, intanto, si è diffusa in tutto il mondo ed è stata ampiamente condivisa sui social. Anche una clip del cardiologo britannico Dr. Aseem Malhotra che commentava l’abstract e collegava i vaccini agli attacchi di cuore è diventata virale, ed è stata successivamente verificata dai Full Fact e Reuters .

Sul punto è intervenuta il 25 novembre anche John Campbell, un’infermiere britannico in pensione ed educatore scientifico che ha accumulato un forte seguito su YouTube durante la pandemia, ricevendo oltre 2 milioni di visualizzazioni. In un video, Campbell, che ha un dottorato in educazione infermieristica ma non è un medico, legge l’abstract e afferma che se i risultati fossero corretti, sarebbe “incredibilmente significativo“. Ma lo sono? Non ne è così sicuro. Campbell dice di essere sorpreso dagli errori di battitura astratti, dalla mancanza di dati e metodologia chiari e persino dal fatto che Gundry venda generi alimentari sul suo sito web . “Devo aver lavorato con circa 20 o 30 cardiologi nel corso della mia carriera e non ricordo che nessuno avesse un negozio di alimentari”, dice a 20 minuti dall’inizio del video.

Il dottor Douglas S. Harrington, patologo e presidente della Predictive Health Diagnostic Company, proprietaria del test cardiaco utilizzato da Gundry, chiamato PULS Cardiac Test, ha riferito a factcheck.org che numeri in astratto vengono utilizzati in modo improprio dagli oppositori del vaccino. “Non è una prova che le persone non dovrebbero ricevere i vaccini. Ciò che dovrebbe essere interpretato come una prova che il vaccino funziona“, ci ha detto in un’intervista. “La migliore linea d’azione per le persone è ancora vaccinarsi. E il vero rischio è nelle persone che contraggono il COVID perché l’intensità della risposta infiammatoria è significativamente più alta di quella indotta dal vaccino“.