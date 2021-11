Maltempo, il ciclone Blas risale il Tirreno: scia di distruzione in Sardegna, 1 morto a Cagliari. Adesso si dirige verso Lazio, Toscana e Nord-Ovest

MeteoWeb

Il ciclone Blas ha provocato una domenica di forte maltempo al Centro-Nord, con i fenomeni più violenti che hanno interessato la Sardegna. L’area di Cagliari e il suo hinterland, infatti, sono stati devastati da un’alluvione, che ha scaricato 107mm di pioggia a Cagliari e 139mm a Capoterra. Il risultato sono stati gravi allagamenti in tutto il territorio, che hanno provocato una vittima.

Dopo aver colpito violentemente la Sardegna, adesso il ciclone Blas sta risalendo il Tirreno, in direzione di Lazio e Toscana. Forti temporali sono già in atto sul Lazio: a Roma, sta piovendo con una temperatura di +13°C. In serata, il maltempo colpirà in modo violento l’arcipelago toscano e l’isola d’Elba, mentre nella notte colpirà il Mar Ligure, provocando maltempo estremo al Centro-Nord.

Il maltempo si concentrerà poi al Nord-Ovest, in particolare sul Piemonte. Tra stasera e domani, si verificheranno, infatti, copiose nevicate sulle Alpi piemontesi, oltre i 1.800 metri di quota. Le Alpi occidentali verranno sommerse da una grandissima nevicata che porterà oltre un metro di neve fresca a Sestriere e nella zona alta di Bardonecchia, oltre che su tutta l’area alpina piemontese.

