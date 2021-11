Il Meteo in Veneto: domani progressivo cedimento dell’alta pressione

MeteoWeb

“Una vasta area anticiclonica interessa il Mediterraneo sabato determinando tempo stabile e soleggiato in montagna mentre la pianura sarà caratterizzata dal ristagno di nubi basse e nebbie, specie durante le ore più fredde. Da domenica progressivo cedimento della pressione per l’avvicinamento da nord di una saccatura che porterà i sui effetti nella giornata di lunedì con qualche precipitazione sparsa. In seguito un minimo depressionario tenderà ad isolarsi sul Mediterraneo occidentale, lasciando condizioni di tempo stabile sul Veneto“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi su zone montane e pedemontane cielo in prevalenza sereno. Sulla pianura settentrionale sereno o poco nuvoloso, altrove il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso/nuvoloso per nubi basse e locali nebbie persistenti. Dopo il tramonto nuova formazione di nebbie in pianura. Temperature massime in aumento su zone montane e pedemontane, in calo o localmente stazionarie altrove. Venti in pianura deboli occidentali; in quota deboli da nord.

Domani nella notte e fino al primo mattino diffuse foschie e nebbie in pianura e qualche fondovalle prealpino, in successivo dissolvimento, solo localmente persistenti, lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso al mattino; dal pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso entro fine giornata.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo possibili debolissimi piogge a fine giornata sui settori meridionali.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, in calo in quota; massime in generale diminuzione sui settori montani e centro-settentrionali della pianura, stazionarie altrove.

Venti: In pianura in prevalenza deboli occidentali al mattino, dai quadranti orientali nel pomeriggio. In quota venti moderati/tesi da sud-ovest, a tratti forti in alta quota.

Mare: Calmo.

Lunedì 22 cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: Probabilità medio bassa (25-50%) di deboli precipitazioni sparse, specie in pianura; quota neve oltre i 1600/1700m.

Temperature: Valori in aumento in pianura; sulle zone montane minime senza notevoli variazioni, massime in calo.

Venti: In pianura Bora moderata al mattino, tendente a rinforzare nel corso del pomeriggio, specie su costa e pianura limitrofa dove in serata risulterà tesa, a tratti anche forte. In quota moderati da sud-ovest al mattino, deboli da sud-est al pomeriggio.

Mare: Da mosso a molto mosso.

Martedì 23 fino al primo mattino residue condizioni di tempo variabile con cielo in prevalenza molto nuvoloso e possibilità di qualche precipitazione sui settori meridionali e occidentali della pianura. In seguito il cielo tenderà a rimanere in prevalenza nuvoloso in pianura, sulle zone montane saranno possibili delle schiarite. Temperature minime in calo, salvo sulla costa dove saranno stazionarie; massime senza notevoli variazioni salvo risultare in calo in quota. Bora moderata/tesa, a tratti forte al primo mattino sulla costa, in attenuazione sulle zone interne nel corso del pomeriggio.

Mercoledì 24 tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte nel pomeriggio. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in calo in pianura, in aumento in quota. Residui rinforzi di Bora sulla costa.