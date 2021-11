Il Ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir è in quarantena: positivo al Covid dopo il G20

MeteoWeb

Il Ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian è risultato positivo al Covid ed è entrato in quarantena. Amir aveva partecipato al G20, durante il quale aveva invitato ad il presidente USA Joe Biden a emettere un ordine esecutivo, affinché gli Stati Uniti si dimostrassero “seri nella loro volontà di rientrare nell’accordo sul programma nucleare iraniano“.

Ora, all’indomani dell’incontro, la notizia della sua positività arriva a pochi giorni da quella di un’altra, riguardante la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, risultata positiva a SARS-CoV-2, come confermato da lei stessa in una nota, nella quale spiega di aver preso la decisione di mettersi in quarantena dopo aver constatato la positività all’interno della sua famiglia.

”Dopo essere risultata negativa per quattro giorni, oggi sono risultata positiva, ma ho visto il presidente Biden l’ultima volta martedì e con altri membri dello staff non ho contatti da mercoledì” ha precisato Psaki, che ha detto di stare bene e che ”grazie al vaccino” ha avuto “solo sintomi lievi” che le “hanno permesso di continuare a lavorare da casa”.