ISS: la NASA rinvia la passeggiata spaziale in programma oggi per rischio detriti

A poche ore dall’inizio della passeggiata spaziale in programma oggi, la NASA ha deciso di rinviare l’attività extraveicolare per un rischio non meglio precisato di detriti in orbita.

“La NASA ha ricevuto una notifica di detriti per la stazione spaziale. A causa della mancanza di opportunità per valutare adeguatamente il rischio che potrebbe rappresentare per gli astronauti, i team hanno deciso di ritardare la passeggiata spaziale del 30 novembre fino a quando non saranno disponibili maggiori informazioni,” ha spiegato l’Agenzia spaziale.

La passeggiata spaziale degli astronauti Thomas Marshburn e Kayla Barron doveva iniziare alle 13:10 ora italiana, per sostituire un’antenna per le comunicazioni malfunzionante con un’altra di scorta già presente sulla travatura della Stazione.

Non è stato chiarito se i detriti siano legati al test missilistico anti-satellite effettuato due settimane fa dalla Russia.