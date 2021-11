La Palma, il Cumbre Vieja in eruzione da 43 giorni: “bombardiamo il vulcano per fermare il flusso di lava”

MeteoWeb

Bombardare le colate di lava del vulcano di La Palma potrebbe essere l’unico modo per prevenire la distruzione che i fiumi incandescenti stanno causando: lo ha suggerito un politico spagnolo. I bombardamenti potrebbero essere usati – secondo il sostenitore di questa tesi – per reindirizzare la lava e impedirle di fluire nelle aree popolate.

Il vulcano Cumbre Vieja nelle Isole Canarie è entrato oggi nel 43° giorno di eruzione. Circa 7mila persone sono state costrette a fuggire dalle loro case mentre colate di lava hanno devastato case, uffici e vasti appezzamenti di terreno in tutta la parte sud-occidentale dell’isola.

Secondo l’ultima rilevazione effettuata dal sistema satellitare europeo Copernicus, la lava ha distrutto 2.519 edifici e ora ricopre 9,4 km quadrati. Con l’isola che si prepara ad una distruzione ancora maggiore a causa di una serie di terremoti che ha scosso l’area nei giorni scorsi, Casimiro Curbelo, presidente del consiglio comunale di La Gomera, un’isola vicina, ha suggerito che i flussi di lava potrebbero essere deviati attraverso misure più estreme, facendole bombardare da un aereo.

“Non c’è un aereo che potrebbe volare e sganciare (una bomba)? Arriva, sgancia e boom, e manda la lava in una direzione diversa?” ha affermato Curbelo durante un dibattito su Radio Faycán. “Forse è una follia, ma dal punto di vista tecnologico ho l’impressione che si potrebbe provare“.

Ovviamente, il suggerimento di Curbelo ha suscitato critiche e ha dato il via a una pioggia di meme che lo raffigurano accanto a Bruce Willis nel film “Armageddon”, in cui il personaggio interpretato dall’attore ha il compito di distruggere un asteroide con una bomba nucleare.

Nonostante la derisione, la proposta stravagante di Curbelo non è del tutto senza precedenti. Nel 1935, quando la lava che scorreva dal vulcano Mauna Loa delle Hawaii ha iniziato a minacciare la città di Hilo, l’esercito degli Stati Uniti comandato dal futuro generale George S. Patton ha lanciato 20 bombe ad alto potenziale esplosivo sul fiume di lava, riporta Live Science. Dopo il bombardamento, il flusso di lava si è fermato, ma il successo della missione è stato contestato: sia i piloti che i geologi che hanno volato durante la missione di bombardamento credevano che il flusso stesse comunque rallentando, secondo l’US Geological Survey. Valutazioni successive fatte dall’USGS supportano la conclusione che l’arresto è stato una coincidenza.

Più recentemente, nel 1983, è stato fatto un tentativo – riuscito – usando la dinamite per deviare il flusso lavico dell’Etna in eruzione che minacciava un centro abitato. Gli ingegneri hanno posizionato circa 400 kg di esplosivo, contenuto in tubi raffreddati ad acqua, vicino al flusso. L’obiettivo era quello di fare finire il fiume di lava in una fossa artificiale. L’esperimento ha avuto successo, secondo uno degli ingegneri dell’epoca, convogliando la maggior parte della lava in una fossa artificiale. L’esplosione ha anche separato un’altra parte del flusso di lava, costringendo molti residenti ad andare sulla montagna con le pale a fare i conti con nuove diramazioni imprevedibili del flusso.

L’esercito spagnolo non ha risposto al suggerimento di Curbelo, e nemmeno il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. Tuttavia, Sanchez ha promesso di accelerare gli aiuti ai residenti.

L’eruzione non ha causato morti e la vita prosegue relativamente indisturbata per gli 85mila residenti che vivono lontano dal lato occidentale dell’isola.

Il vulcano Cumbre Vieja sta per raggiungere il suo record del 1949, 47 giorni di eruzione ininterrotta.