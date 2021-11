Previsioni Meteo, ciclone Blas a nord-ovest della Sardegna: piogge e temporali al Centro-Sud, più forti tra Sicilia e Calabria

MeteoWeb

Le previsioni meteo computano, per oggi, l’azione del ciclone Blas al nordovest della Sardegna, poi in spostamento ancora una volta verso le Baleari e i settori occidentali del Mediterraneo. Oltre agli stretti effetti perturbati intorno al minimo del ciclone, più direttamente influenti la nostra isola più occidentale, appunto la Sardegna, esso spingerà un fronte freddo in azione verso il medio-basso Tirreno anche qui con effetti instabili localmente piuttosto accesi. Influenze umide meridionali raggiungeranno anche parte delle regioni centrali, soprattutto del medio Adriatico nel pomeriggio-sera, localmente anche del medio Tirreno, e solo qualche influenza, ma qui più marginale, verso il Nord.

Andando più nel dettaglio, per oggi sono attese nubi e precipitazioni diffuse sulla Sardegna, soprattutto nordoccidentale, settentrionale e sui settori Ovest in genere, localmente anche forti verso le coste. Molte nubi e piogge ancora sul basso Tirreno, specificamente intorno allo Stretto di Messina, quindi Est Messinese e Reggino, qui con precipitazioni che probabilmente potranno risultare le più intense, anche con qualche accumulo intorno ai 60/80 mm entro le 24.00 sui versanti meridionali e ionici dell’Aspromonte. Nubi e piogge irregolari anche sul resto della Calabria, soprattutto centro-meridionale, altre sul basso Tirreno in mare e sulla Campania, fino al basso Lazio, Molise, Abruzzo e Sud Marche in serata. Piogge più deboli e localizzate sulla Lucania, Nord Puglia e sul resto della Calabria poi sul medio Adriatico e sul medio Tirreno. Qualche addensamento occasionale sulle regioni settentrionali con deboli piogge sparse, più probabili su Piemonte occidentale e meridionale, sul Ponente ligure e qualcuna occasionale tra il basso Veneto, il Sudest Lombardia e l’Emilia-Romagna. Tempo generalmente più asciutto e anche più ampiamente soleggiato sul resto dei settori, in particolare sul resto della Sicilia, sul Sud della Puglia, sulle rimanenti aree del Nord e ampie schiarite anche sui settori del medio-alto Tirreno. In riferimento alle temperature, previsioni meteo per valori ancora sopra la norma sui settori peninsulari, nella norma sulle aree tirreniche centro-meridionali e sulle isole maggiori, anche sotto norma sulla Sicilia. Le temperature massime sono attese più o meno stazionarie o in lieve generale calo specie sui settori peninsulari, con massime mediamente comprese tra +12 e +21°C, qualche punta verso +22/+23°C dove più soleggiato.

