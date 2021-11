Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Lascari, +23°C a Palermo, +10°C a Trento, +9°C a Sondrio

MeteoWeb

Sta per concludersi una domenica di forte maltempo al Centro-Nord. Responsabile di questo ennesimo peggioramento sull’Italia è il ciclone Blas, collocato tra la Sardegna e il medio-alto Tirreno. I fenomeni più violenti si sono verificati proprio in Sardegna, con l’alluvione che ha colpito Cagliari e il suo hinterland, provocando anche una vittima. Le temperature sul Paese sono in generale calo, più apprezzabile al Centro-Nord.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, domenica 14 novembre 2021, in alcune località italiane: