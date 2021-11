Meteo, lo scirocco “infiamma” il Sud: +28°C a Palermo, +27°C a Rizziconi ma +9°C a Bolzano e +8°C a Merano. Le temperature massime di oggi

MeteoWeb

Maltempo oggi su gran parte d’Italia. L’affondo instabile nord-atlantico verso la Penisola Iberica ha mosso intense correnti di aria caldo-umida dal Mediterraneo sudoccidentale verso l’Italia che hanno portato piogge e temporali. La situazione più critica nel Casertano, dove si sono verificati allagamenti, smottamenti e disagi alla circolazione. Forti venti di scirocco hanno sferzato il Paese, più intensi sui bacini e lungo l’Appennino, abbattendo numerosi alberi e rendendo difficoltosi i collegamenti via mare. Proprio lo scirocco ha fatto schizzare in alto le temperature al Sud: oggi raggiunte punte di +28°C in Sicilia e +27°C in Calabria.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 3 novembre 2021, in alcune località italiane: