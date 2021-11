Maltempo, continua a piovere in Campania: oltre 140mm nel Casertano, gravi allagamenti, un albero caduto e blackout a Caserta – FOTO

MeteoWeb

Continua a piovere incessantemente sulla Campania, in particolare nel nord della regione, dove si superano ormai i 140mm di pioggia, con conseguenti allagamenti, smottamenti e disagi alla circolazione. Le province più colpite dal maltempo sono Caserta e Benevento, ma anche nel Salernitano si registrano forti piogge.

Tra i dati pluviometrici più importanti della regione, aggiornati alle ore 15:30, segnaliamo: 142mm a Caiazzo, 133mm a Pignataro Maggiore, 123mm a Carinola, 119mm a Faicchio, 116mm a Pietramelara, 107mm a Caserta, 93mm a Teano, 83mm ad Alife, 81mm a Nocera, 80mm a Campoli del Monte Taburno, 70mm a Pontelandolfo, 65mm a Santa Maria Capua Vetere, 50mm a Napoli.

Nel Casertano, sono stati allagati negozi e case. Situazione difficile a Caserta, dove alcune strade si sono trasformate in torrenti, alcuni sottopassi sono stati allagati, si registrano blocchi alla circolazione, tombini saltati, scuole chiuse e interruzioni dell’energia elettrica. In via Ferrarecce, un albero è crollato, piombando su un’auto parcheggiata, distruggendola (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Per fortuna a bordo non c’era nessuno. Allagamenti anche nell’area di Castel Volturno. Grossi problemi anche nell’Agro Aversano, soprattutto in comuni come Casal di Principe, Trentola Ducenta e Lusciano, dove le strade si sono trasformate in corsi d’acqua. A Casale, l’amministrazione comunale ha invitato i cittadini a restare in casa.

Nel Salernitano, si è verificato un piccolo smottamento in via Roma a Furore, dove per il momento si circola a senso unico alternato. A Cava de’ Tirreni, invece, qualche disagio a causa della pioggia si registra nelle frazioni e l’invito del sindaco è a evitare spostamenti se non strettamente necessari fino “alla cessazione dell’allerta arancione“.

Non solo piogge sferzano la regione ma anche forte vento, che sta determinando altri problemi. Sul Monte Doglie, nel Salernitano, registrata una raffica di 105km/h, mentre nel Golfo di Napoli si è arrivati a 65km/h. I collegamenti con le isole minori, Ischia, Procida e Capri sono stati interrotti. Sospese tutte le corse di aliscafi e navi in partenza da Napoli dai moli Beverello e Porta di Massa. A viaggiare solo alcuni traghetti da e per Pozzuoli. Molti i problemi nelle operazioni di ormeggio nei porti partenopei, al punto da richiedere anche l’intervento dei rimorchiatori. Il maltempo ha rallentato l’attracco, con momenti di tensione tra i passeggeri, nel porto di Calata di Massa a Napoli della nave Driade che era partita da Capri con la corsa delle 9:40. Gli oltre 100 passeggeri a bordo sono scesi a terra alle 12:30 dopo una lunga traversata tra Capri e Napoli. Paura tra i passeggeri alcuni dei quali hanno temuto una collisione con la banchina.

Nel porto di Pozzuoli, una nave adibita al trasporto di autocompattatori per le isole del Golfo in fase di partenza ha ‘scarrocciato’ sulle catene delle ancore di una nave ferma; è rimasta quindi bloccata. Per il forte scirocco due navi si sono scontrate, senza gravi conseguenze, al Molo Beverello nel porto del capoluogo campano. A Napoli è stata segnalata una voragine in Via Roma verso Scampia che ha coinvolto un mezzo dell’Asia. L’autista di un motofurgone è rimasto illeso nel crollo di un albero di alto fusto a Quarto (Napoli) in via Caselanno. Sempre a Napoli, in via Rimini, nel quartiere Vasto, fa sapere il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, si è sfiorata la tragedia a causa del forte vento che ha fatto staccare una lampada da un lampione stradale che è finita su un’auto mentre un albero è caduto in prossimità di una scuola nel quartiere di Posillipo danneggiando un’autovettura. Un altro albero è caduto in via Tito Lucrezio Caro. Sul lungomare di Castellammare di Stabia, una persona è stata notata a bordo di una canoa in strada, racconta ancora Borrelli.

Disagi anche per la circolazione dei treni. Oltre 100 passeggeri sono bloccati alla stazione ferroviaria Sessa Aurunca-Roccamonfina-Cellole/Baia Domizia dove un treno regionale proveniente da Roma e diretto a Napoli ha interrotto la propria corsa a causa delle forti raffiche di vento, ruscellamenti e frane lungo il tragitto. I passeggeri sono stati invitati a lasciare i vagoni ma nel tentativo di uscire dalla stazione ferroviaria hanno trovato il parcheggio antistante completamente allagato.

Nella zona del Casertano, pesantemente colpite dalle piogge torrenziali di oggi, continuerà a diluviare senza sosta sia domani che dopodomani, venerdì 5 novembre.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: