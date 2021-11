Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C ad Acquedolci, +27°C a Reggio Calabria, +9°C a Pavia, +8°C a Belluno

MeteoWeb

L’azione depressionaria presente sul Mediterraneo centro-occidentale, attiva ormai da molti giorni, continua a dettare le sorti del tempo su molte regioni italiane. Oggi piogge e temporali si sono concentrati al Centro-Sud, in particolare in Sicilia dove si superano i 100mm di accumulo nel Palermitano. Le temperature sono in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna e in leggero calo anche al Sud, dove permangono valori ancora sopra la media.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 8 novembre 2021, in alcune località italiane: