Maltempo, alluvione lampo nel Salento: tornado a Santa Cesarea Terme e Tricase, 187mm a Cerfignano, fiume di fango in mare a Otranto – FOTO e VIDEO

Una forte ondata di maltempo sta interessando dalla notte scorsa la costa adriatica del sud Salento, colpita da un’alluvione lampo. Si registrano 187mm a Cerfignano, 111mm a Otranto, 99mm a Spongano, 90mm a Santa Cesarea Terme, 72mm a Ortelle. Simili quantitativi di pioggia stanno creando numerosi problemi. Si registrano allagamenti di abitazioni, scantinati, garage, campagne e di alcune strade secondarie che si sono trasformate in fiumi in piena.

Nella frazione di Casamassella preoccupa l’innalzamento del livello dell’acqua del fiume Idro. A Otranto, l’acqua che continua a cadere in quantità eccezionale si è riversata, mista a fanghiglia nel mare, formando in alcuni momenti un’enorme cascata (vedi video in fondo all’articolo). A rischio la tenuta delle barche attraccate al porto, alcune sono già andate a fondo ed altre rischiano di colare a picco. Chiusa al transito la litoranea Porto Badisco-Otranto. A Minervino desta la preoccupazione la tenuta del canale circondariale. Sulla Martano-Otranto è crollato il muro di cinta del campo sportivo.

A Santa Cesarea Terme nelle prime ore del mattino ci sono state un tornado e una grandinata. Tornado anche a Tricase.

A Otranto e Uggiano La Chiesa le scuole sono rimaste chiuse. Nei luoghi colpiti dal maltempo sono al lavoro numerose squadre dei Vigili del Fuoco coadiuvati da personale delle associazioni della Protezione Civile locale. La Protezione Civile pugliese ha diramato un messaggio di allerta “gialla” per rischio idrogeologico.

