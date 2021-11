Maltempo Campania: allerta a Napoli, strade allagate e disagi alla circolazione

MeteoWeb

E’ in vigore l’allerta meteo gialla oggi in Campania, in particolare nelle aree di Napoli, Penisola sorrentino–amalfitana e parte della provincia di Caserta.

La pioggia sta causando disagi alla circolazione nella zona orientale del capoluogo, con alcune strade completamente allagate. Anm, azienda dei trasporti del Comune di Napoli, ha comunicato che, a “causa dell’impraticabilità della sede tranviaria“, è temporaneamente sospeso il servizio dei tram 1 e 4, che collegano rispettivamente piazza Garibaldi a Poggioreale e via Marina a corso San Giovanni.

Traffico rallentato anche nell’area a ridosso del centro cittadino, in particolare via Acton. Per tutta la durata dell’allerta meteo i parchi cittadini resteranno chiusi.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: