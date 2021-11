Maltempo Catania: via Etnea di nuovo allagata, “è impossibile uscire di casa” – FOTO & VIDEO

MeteoWeb

Catania è di nuovo sotto la pioggia battente e già dopo pochi minuti dall’inizio del temporale via Etnea si è ritrovata, per l’ennesima volta, completamente allagata. L’acquazzone che si è abbattuto sulla città etnea ha causato l’allagamento di diverse strade e abitazioni nel rione Santa Maria Goretti, vicino all’aeroporto, e l’esondazione del torrente Acquicella. Sul posto stanno operando tecnici del Comune e operatori della protezione civile regionale. Si sta per aprire un Coc, Centro operativo comunale. L’acqua è caduta copiosa anche su diversi paesi della provincia, nella zona del Calatino, e tra Adrano e Biancavilla.

I residenti di via Etnea stanno postando diversi video sui social, tre dei quali sono visibili cliccando sui link in calce all’articolo, denunciando una situazione che ci riporta le immagini della strada come fosse un fiume in piena. “Situazione in via Etnea, a quando le grate,per tutta la strada? Impossibile percorrerla, impossibile per noi residenti uscire di casa”, scrive un’utente postando un video. “Ci risiamo… via Etnea a Catania dieci minuti di pioggia e succede questo“, riporta un altro utente.

Eppure, solo nella giornata di ieri erano stati ripuliti i tombini, come si può vedere dalla foto in basso, ma evidentemente non è bastato. I cittadini denunciano anni di mancata manutenzione. La situazione a Catania è effettivamente drammatica, con i 101.2 mm di pioggia caduti nella zona industriale e 83 mm in città, e come sempre più spesso accade in Sicilia, ma anche in Calabria, i sindaci sono costretti a chiudere le scuole, perché se è vero che ogni amministratore dovrebbe conoscere bene le criticità del proprio territorio è anche vero che un’allerta arancione, a quelle latitudini, diventa un serio pericolo per le stessa vita umana.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: