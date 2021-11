Maltempo, forte temporale a Catania: domani scuole chiuse

MeteoWeb

A seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile sulla Sicilia orientale, nella giornata di domani, venerdì 12 novembre, le scuole resteranno chiuse a Catania. “Le intense piogge della giornata odierna, che si protrarranno, e l’allerta arancione sulla Città, sentito il Prefetto, mi inducono a sospendere l’attività didattica per domani, venerdì 12 novembre. La vicenda del Boggio Lera e la tragedia sfiorata dimostrano come la prudenza non sia mai troppa, soprattutto a seguito di un’allerta della Protezione Civile che ci avvisa del pericolo. Le verifiche nelle scuole continueranno e saranno sempre più accurate e approfondite, anche con iniziative specifiche, come annuncerò nei prossimi giorni”, ha scritto in un post su Facebook il sindaco Salvo Pogliese, ricordando lo squarcio che ieri si è aperto nel tetto del liceo scientifico “Boggio Lera”.

Un forte temporale sta colpendo Catania in questi minuti. Sulla città finora sono caduti 41mm di pioggia e nelle strade iniziano a formarsi i primi allagamenti, come dimostra il video in fondo all’articolo che ci ha inviato Christian Giuffrida.

Danni e disagi sono segnalati a Ramacca, dove ha straripato il torrente Sbardalasino, allagando la Statale 288 ‘Di Aidone’, costringendo l’Anas a chiudere l’arteria tra i chilometri 4 e 8. Numerosi gli automobilisti rimasti bloccati. Segnalati allagamenti anche ad Adrano.

Si registrano anche 90mm a Paternò, 36mm a Noto, 35mm a Siracusa, 33mm a Lentini e Caltagirone, 27mm ad Augusta.

Prima di raggiungere il Catanese, il fronte temporalesco aveva provocato nubifragi e danni anche nel Ragusano.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: