Maltempo, nubifragi e danni anche nella Sicilia orientale: 60mm a Vittoria, allagamenti, esondazioni e voragini nel Ragusano – VIDEO

Le piogge torrenziali del Ciclone Blas stanno lasciando in ginocchio la Sicilia occidentale: allagamenti, frane, smottamenti e voragini si registrano dal Palermitano all’Agrigentino, per una situazione davvero drammatica. Ma nelle ultime ore, anche il settore orientale della regione si trova nella morsa del maltempo provocato dal ciclone, con un fronte temporalesco che dal Ragusano arriva ad interessare anche Catanese e Messinese.

Due ore di pioggia molto intensa nel Ragusano hanno provocato danni e disagi nella provincia. In particolare, sono caduti finora 60mm di pioggia a Vittoria, 57mm a Ragusa e 34mm a Santa Croce Camerina. A Ragusa, diversi tombini sono saltati nella parte bassa di via Archimede, che e’ allagata con macchine in panne, e zona carcere. Abitazioni allagate in via Amenta, via Togliatti. Alla circonvallazione di Ibla si procede a passo d’uomo; si e’ staccato qualche masso da un costone, senza pero’ arrecare danni a persone o cose. Un centro per disabili di via Germania ha allertato i Vigili del Fuoco perche’ l’acqua sarebbe entrata all’interno della struttura. Situazione difficile anche in contrada Centopozzi, dove e’ intervenuta la Protezione Civile regionale; disagi a Marina di Ragusa.

A Vittoria, secondo quanto appreso dai Vigili del Fuoco, si e’ aperta una voragine nella sede stradale di via Gaeta. Allagamenti in via principe Umberto, tratto via Roma – via Vicenza; tombino saltato in via Ruggero Settimo, allagamenti al quartiere Forcone, e vicino alle scuole Pappalardo. A Santa Croce Camerina situazione preoccupante: esondati i torrenti San Giovanni, Biddemi e Petraro. Anche qui, è al lavoro la Protezione Civile.

Disagi anche nel Catanese. Il torrente Sbardalasino è esondato, costringendo a chiudere provvisoriamente al traffico la strada statale 288 ‘Di Aidone’ al traffico dal km 4 al km 8, nei pressi di Ramacca, per allagamento

