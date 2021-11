Maltempo, crolla muro di contenimento vicino Roma: evacuate 22 famiglie a Monterotondo [FOTO]

MeteoWeb

Probabilmente a causa delle forti piogge delle scorse ore, un muro di contenimento vicino a 3 palazzine è parzialmente crollato nella notte a Monterotondo, vicino Roma, in via Dora Riparia.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Monterotondo.

I pompieri hanno interdetto l’accesso alle abitazioni a 22 nuclei familiari e chiuso l’accesso carrabile all’area di un istituto scolastico vicino. Non risultano feriti.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: