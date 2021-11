Maltempo e freddo invernale in Sicilia: crollo delle temperature e forte grandinata a Modica [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Maltempo invernale in atto al Centro/Sud. In seno a una saccatura nordeuropea in affondo sul Mediterraneo centrale, si è innescato un minimo depressionario a tutte le quote, attualmente con fulcro collocato sul Centro Italia. Intorno a esso ruotano fronti perturbati freddi e occlusi con precipitazioni diffuse su molte regioni.

Freddo invernale oggi anche in Sicilia: accompagnati da un crollo di temperature, rovesci di grandine sono stati segnalati a Modica, nel Ragusano.

