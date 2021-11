Maltempo in Campania, esondazioni e frane nel Sannio dopo le piogge di ieri: evacuazioni – FOTO

MeteoWeb

La Campania è nella morsa del maltempo da ieri. In particolare, nel Sannio le piogge delle scorse ore hanno provocato allagamenti, smottamenti, esondazioni, danni e disagi (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Più di 40 gli interventi per il maltempo e la messa in sicurezza di strade sono stati portati a termine della Protezione Civile regionale nel Sannio la notte scorsa. Oltre agli allagamenti, anche strade rese impraticabili dalla caduta di alberi e grossi rami.

A San Salvatore Telesino, alcune abitazioni in via Corrado sono state evacuate dopo che il canale demaniale Scocchera è esondato a seguito delle forti piogge cadute ieri. Gli argini del canale non hanno retto alla pressione dell’acqua e si sono formate diverse voragini nella soletta di calcestruzzo di copertura. L’acqua, così, è entrata in molte abitazioni che si affacciano sull’argine stesso, allagando locali terranei e scantinati. Per mitigare il rischio il sindaco ha disposto anche la chiusura al traffico di altre strade nella zona e il divieto di circolazione resterà in vigore fino al cessato allarme.

Situazione di alto rischio anche a Faicchio dove in diversi punti è esondato il fiume Titerno. Due abitazioni per ora sono rimaste allagate e quindi sgomberate. Nel comune, c’è un presidio della Protezione Civile e diverse squadre dei Vigili del Fuoco che assieme ai carabinieri del comando provinciale di Benevento stanno provvedendo ad evacuare alcune abitazioni.

Problemi anche nel capoluogo dove una staccionata alta 2 metri di un cantiere in Piazza Duomo, bloccato da diversi anni, è crollata sul marciapiede, senza fortunatamente provocare danni alle persone che in quel momento si trovavano sulla strada.