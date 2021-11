Maltempo in Sardegna: in salvo 20 cacciatori bloccati a Capoterra

MeteoWeb

Sono stati tratti in salvo una ventina di cacciatori sardi che erano rimasti isolati in un agriturismo nella zona di Capoterra, nel Cagliaritano, a causa delle forti piogge che oggi hanno messo in ginocchio l’area. Nella stessa zona, e’ stato soccorso un altro cacciatore in difficolta’, di 67 anni, recuperato dalle squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in localita’ Arcu Genna e sa Craba. L’uomo, con problemi respiratori, era rimasto bloccato a causa dell’allagamento e conseguente interruzione della strada che avrebbe dovuto percorrere per rientrare alla macchina. Erano stati i suoi compagni a dare l’allarme.