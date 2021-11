Maltempo in Sardegna, i Vigili del Fuoco rintracciano i 4 cacciatori dispersi: al via il recupero, salvate altre 5 persone nel Cagliaritano – VIDEO

MeteoWeb

Sono circa 50 gli interventi svolti dai Vigili del Fuoco per l’alluvione, provocata dal ciclone Blas, che ha colpito Cagliari e il suo hinterland, causando gravi allagamenti e anche una vittima. Sospiro di sollievo per le 4 persone che risultavano disperse. I Vigili del Fuoco hanno “stabilito un contatto” con i 4 cacciatori che erano dispersi nella zona di Sarroch, nel Cagliaritano. Sono rimasti bloccati dall’innalzamento del livello di acqua di un torrente esondato ma ora stanno iniziando le operazioni di recupero via terra. Sono stati inviati rinforzi dai Comandi di Sassari e Nuoro verso il capoluogo sardo.

A Villa San Pietro, sono state recuperate con l’elicottero 5 persone isolate per l’acqua alta: avevano trovato riparo su un albero per l’esondazione di un vicino torrente.