Insiste il maltempo in Sardegna, ancora forti temporali in Gallura: crolli, esondazioni e allagamenti – VIDEO

Il maltempo non dà tregua alla Sardegna, da domenica nella morsa di forti piogge e temporali. Dopo gli allagamenti e i danni registrati a causa del maltempo della notte e una breve tregua mattutina, soprattutto nel Cagliaritano, ha ripreso a piovere con insistenza sull’isola, soprattutto sui settori orientali e le piogge continuano a provocare danni e disagi.

I dati pluviometrici parziali di oggi indicano 76mm a Biasì, 66mm a Genna Silana, 63mm a Padru, 62mm a Sant’Anna, 58mm a Castiadas, 51mm a Pedra Bianca, 48mm a Lanusei e Tempio.

Forti temporali si sono abbattuti a più riprese sulla Gallura, provocando crolli, smottamenti e allagamenti in tutto il territorio. Alcuni torrenti sono usciti fuori dagli argini allagando strade e abitazioni. Alcune persone hanno chiesto l’intervento della protezione civile e dei vigili del fuoco perché bloccate in casa a causa dell’acqua alta. I disagi più gravi sono stati registrati a Olbia, Padru e Monti, dove i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza le zone ed evitare guai peggiori alle persone e alle cose. A Monti, lo straripamento di un canale tombato che attraversa il centro del paese ha creato difficoltà e paura. L’arrivo dei pompieri ha permesso di scongiurare danni più gravi.

Piove anche nel Sud Sardegna. I maggiori disagi al momento sono a Quartu Sant’Elena, con strade e case allagate in alcune zone periferiche.

Un tratto della statale 389 che attraversa il centro abitato di Fonni, è stato interdetto alla circolazione in via precauzionale per consentire la messa in sicurezza di un vecchio rudere disabitato, che a causa delle forti piogge di questi giorni rischia di crollare sulla strada con potenziali pericoli per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Nuoro per la verifica statica dell’immobile e il personale dell’Anas che ha deviato il traffico in entrambe le direzioni su via Gramsci. Il tratto di strada resterà chiuso fino a che i proprietari non provvederanno alla messa in sicurezza del rudere.

Anche la vicina Sicilia è nella morsa del maltempo, con fenomeni estremi in atto.

