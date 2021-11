Maltempo, Sicilia flagellata: 3 tornado a Selinunte, Bisacquino e Sciacca, la grandine “bombarda” Castellammare del Golfo e Castelvetrano [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Un forte maltempo continua ad abbattersi sulla Sicilia. Un vasto ammasso temporalesco si estende da Termini Imerese (Palermo) fino all’altra sponda meridionale dell’isola ed è in movimento verso nord-est. Rischio elevato di nubifragi, raffiche di vento e grandine. Nubifragi e tornado continuano a colpire i settori occidentali dell’isola, mentre le temperature sono da pieno inverno. Segnaliamo 36mm di pioggia a Castellammare del Golfo, colpita anche da una violenta grandinata con chicchi fino a 4cm di diametro che hanno provocato danni ai vetri delle automobili. Caduti anche 20mm di pioggia a Trapani e 15mm a Calatafimi.

Al momento, si registrano temperature di +12°C a Castellammare del Golfo, +13°C a Partinico, +14°C a Palermo, Trapani, +16°C a Sciacca, Mazara del Vallo, Marsala, +17°C a Castelvetrano, Ribera.

Dopo il tornado a Selinunte, un altro tornado ha colpito Sciacca (Agrigento), portando a 3 il numero di trombe d’aria che oggi si sono verificate sull’isola. Un vortice, lungo e molto attorcigliato, ha colpito il litorale, come dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo. Al momento non si segnalano danni di rilievo in zona.

Un altro tornado ha colpito ha colpito la zona di Bisacquino (Palermo), provocando ingenti danni, con alberi abbattuti, capannoni danneggiati e danni agli uliveti. Il temporale era anche accompagnato da grandine di media taglia. Tra i danni del tornado, “in particolare risulta distrutta una struttura leggera adibita a copertura per ricovero merci e attrezzi agricoli. Tale struttura appartiene ad un’azienda locale. Divelte anche alcune recinzioni e si registra anche il danneggiamento di alcuni alberi da frutto lungo il percorso seguito dalla tromba d’aria prima di esaurire la sua potenza distruttiva. Attivata l’Organizzazione di Volontariato cod. 898, 4 unità 1 mezzo, per l’attività di verifica dei danni a supporto dei Vigili Urbani”, comunica la Protezione Civile della Regione Siciliana. “La nostra OdV cod. 898 – ci riferisce Mario Ferraro, uno dei membri dell’Organizzazione di PC di Bisacquino – ha già provveduto a liberare da alberi divelti e detriti una strada interna interessata dall’evento meteo avverso. In questo momento stiamo raggiungendo un anziano agricoltore che ha trovato riparo sotto un porticato e che ha subito il danneggiamento della propria autovettura, spostata di alcuni metri”. Sono iniziate ad arrivare segnalazioni di danni anche in altre zone delle campagne di Bisacquino e diversi sono gli automezzi che risulterebbero danneggiati. Danneggiati anche i tetti di alcune case. Al momento, e per fortuna, non ci sono segnalazioni di danni a persone, a parte la grande paura”, continua la Protezione Civile.

Piogge e temporali continueranno a colpire la Sicilia nel pomeriggio-sera di oggi, con accumuli 25-50mm nel settore centrale dell’isola, tra le province di Caltanissetta ed Enna. Ma i fenomeni più intensi colpiranno la Sicilia nella prima parte della giornata di domani, mercoledì 17 novembre, con violenti nubifragi che scaricheranno fino a 75-100mm di pioggia localmente, nel settore centro-orientale dell’isola.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: